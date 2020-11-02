أمير منطقة الجوف يقلد الدباس رتبته الجديدة لواء

المناطق - الجوف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف اللواء عثمان بن عبدالله الدباس رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء فلاح بن محمد القحطاني، يرافقه مساعده اللواء عثمان الدباس .

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني .