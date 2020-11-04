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القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار

القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار
http://almnatiq.net/?p=918118
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.
وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه”.

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