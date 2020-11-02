احدث الأخبار

السفير قطان يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار
منطقة الجوف
 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 أمطار على مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” : 53,608 بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية 2020
أبرز المواد
 القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة
منطقة الرياض
 القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يقلد الدباس رتبته الجديدة لواء
منطقة الجوف
 الأمير تركي بن طلال يستعرض مشروع ‏طريق “مرحبًا ألف”
منطقة عسير
 أمانة الحدود الشمالية تستضيف ورشة عمل عن الرقابة والمتابعة
منطقة الحدود الشمالية
 فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة
أبرز المواد
السفير قطان يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي

السفير قطان يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي

أبرز المواد
أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار

أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار

منطقة الجوف
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية

أبرز المواد
أمطار على مكة المكرمة

أمطار على مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة

القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=918120
المناطق - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,650,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من ( 4) مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي (منفوحة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالاً، وإقرارهم ( بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد تم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يرعى توقيع عقود شراكة مجتمعية لمشروعات صحية في الرياض والمجمعة

أمير الرياض يرعى توقيع عقود شراكة مجتمعية لمشروعات صحية في الرياض والمجمعة
“التجارة”: جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية

“التجارة”: جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية
الصحة : تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي (436) حالة

الصحة : تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي (436) حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*