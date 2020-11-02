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وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية

وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية

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وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية

وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية
http://almnatiq.net/?p=918124
المناطق - واس

اتهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالمراوغة وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول إلى سفينة صافر لتقييم وضعها تمهيداً لتفريغ الخزان والتخلص منه.
وقال خلال لقاءه في الرياض، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن يوجي هاتوريإن مليشيا الحوثي : إن الميليشيا تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط واهية وغير منطقية.
وحث المسؤول اليمني، المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الميليشيا الحوثية لحل مشكلة الخزان بشكل فوري.
واستعرض الجانبان – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وتنسيق مواقف الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
بدوره، جدد القائم بأعمال السفارة اليابانية، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية، ودعمها للجهود المبذولة والرامية إلى تحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن.

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