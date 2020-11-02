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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية

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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=918133
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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