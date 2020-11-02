السفير قطان يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان بمكتبه بالسفارة اليوم، رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي داتو حاج حامدين بن حاج محمد أمين، ومنسق رئيس الاتحاد نور عزمان رحمن، والموظف الخاص لمكتب رئيس الاتحاد محمد ريزال هاشم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بين البلدين في المجال الرياضي وسبل تعزيزها.