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النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة

النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة
http://almnatiq.net/?p=918142
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص يستقلون عدة مركبات قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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