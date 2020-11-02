احدث الأخبار

جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تنهي إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين
أبرز المواد
 وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الـ 18 للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 إثيوبيا: مسلحون يقتلون 32 شخصا ويحرقون 21 منزلا
أبرز المواد
 الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
أبرز المواد
 النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)
أبرز المواد
 مدير فرع البيئة بتبوك يلتقي رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المنطقة
منطقة تبوك
 النيابة العامة توجه بالقبض على أشخاص لإطلاقهم النار في الطرقات العامة
أبرز المواد
 السفير قطان يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الماليزي
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار
منطقة الجوف
 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 أمطار على مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى سفينة صافر تحت مبررات وشروط غير منطقية
أبرز المواد
جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تنهي إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين

جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تنهي إجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين

أبرز المواد
وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الـ 18 للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون

وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الـ 18 للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون

أبرز المواد
إثيوبيا: مسلحون يقتلون 32 شخصا ويحرقون 21 منزلا

إثيوبيا: مسلحون يقتلون 32 شخصا ويحرقون 21 منزلا

أبرز المواد
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

أبرز المواد

مدير فرع البيئة بتبوك يلتقي رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المنطقة

مدير فرع البيئة بتبوك يلتقي رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=918144
المناطق- تبوك:

التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي اليوم رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تبوك سالم محمد أبو عيينة وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالشأن الزراعي وإيجاد الحلول لبعض المشكلات التي قد تواجه مربي الماشية بالمنطقة بالإضافة إلى تفعيل استمرارية العمل والتنسيق بين الفرع واللجنة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين
مسابقة البريد السعودي “خلي طابعك.. طابعنا” تفتح آفاقاً واعدة أمام المبدعين

مسابقة البريد السعودي “خلي طابعك.. طابعنا” تفتح آفاقاً واعدة أمام المبدعين
بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*