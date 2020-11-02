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النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)

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النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)

النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=918147

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

بدورها، أكدت الشرطة عبر “تويتر” أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.

وأفادت بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.

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