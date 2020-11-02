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الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=918150
المناطق - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الاثنين، إن الجيش الفرنسي تمكن من “تحييد” أكثر من 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

وقالت بارلي خلال زيارة تقودها للنيجر ومالي: “في 30 أكتوبر بمالي، أجرت قوة “برخان” عملية سمحت بتحييد أكثر من 50 جهاديا، فضلا عن ضبط أسلحتهم وعتادهم”.

ووصلت فلورانس بارلي إلى باماكو الاثنين لعقد أول لقاء مع ممثلي السلطات الانتقالية في مالي، بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت لوكالة “فرانس برس” إن “زيارتي هي استمرار لأول تواصل رسمي جدا بين الحكومة الانتقالية والسلطات الفرنسية”.

وأوضحت أن “الهدف هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات التي نقوم بها معا”.

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