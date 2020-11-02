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بيئة رفحاء تزرع ثلاث آلاف شتلة بمتنزهات الشريم ضمن حملة ” فلنجعلها خضراء”

بيئة رفحاء تزرع ثلاث آلاف شتلة بمتنزهات الشريم ضمن حملة ” فلنجعلها خضراء”
http://almnatiq.net/?p=918166
المناطق - رفحاء/

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم،حملة التشجير “فلنجعلها خضراء”، في مركز الشريم .
وأوضح مدير المكتب عبدالله بن صالح الخريجي،أن الحملة تستهدف زراعة ثلاث آلاف شتلة في متنزهات الشريم ، في إطار الجهود الوطنية لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي .
وبين أن المكتب في إطار نشاطه قام بزراعة 19 ألف شتلة منذ بداية الحملة قبل أسبوعين في أنحاء المحافظة بهدف زيادة الغطاء النباتي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة ،فضلاً عن تشجيع المشاركات المجتمعية .

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