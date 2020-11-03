جهود جديدة في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية حول البريكست

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بدأ مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل ،اليوم، وتستمر حتى منتصف الأسبوع تقريبًا، في إشارة إلى رغبة مشتركة لتجنب حدوث انهيار تجاري ضار في أقل من تسعة أسابيع من الآن بين الطرفين.

وقالت مصادر أوروبية في بروكسل إن المحادثات المكثفة والسرية التي انطلقت في العاصمة البلجيكية هي محاولة أخيرة لإبرام اتفاقية شراكة جديدة عندما تنتهي الفترة الانتقالية قبل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال تغلب الطرفان على خلافاتهما فإن الاتفاق الجديد سيحكم مختلف جوانب العلاقات بين لندن وبروكسل من التجارة والطاقة إلى النقل ومصايد الأسماك، وإذا فشلت فسوف يلحق الضرر بما يقدر بنحو 900 مليار دولار من التجارة الثنائية السنوية في السلع والخدمات اعتبارًا من 1 يناير بسبب الرسوم الجمركية ونظام الحصص الذي سيتم فرضه.

بدوره قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومسؤول بريطاني إن المفاوضات ستستمر وجها لوجه في بروكسل اليوم بعد عطلة نهاية أسبوع كاملة من المحادثات الجانبية.