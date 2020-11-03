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الولايات المتحدة تسجل 77398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 77398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 77398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=918173
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 77,398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,182,628 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 230,383 حالة وفاة.

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