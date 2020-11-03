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تقدم في محادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

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تقدم في محادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

تقدم في محادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
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أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أحرزا تقدماً في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية من المحادثات التي تستضيفها غدامس “هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط العشرة، وهو أمر مشجع للغاية ومهم لنقل هذه الروح والمسؤولية إلى الطبقة السياسية “.
وأضافت “في جلسة الغد سأدخل في تفاصيل تطبيق بنود الاتفاق “.
وأثنت المبعوثة الأممية على جهود اللجنة العسكرية، وقالت في هذا الصدد “الضباط ارتقوا بروح المسؤولية الوطنية، وهو ما نريد نقله إلى المشاركين في الحوار السياسي بتونس “.
وتعقد للمرة الأولى داخل ليبيا جولة المحادثات العسكرية، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها بجنيف في 23 أكتوبر، ووقعت خلالها لجنة 5+5 اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

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