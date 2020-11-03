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الصحة العالمية تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى جراء كورونا

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الصحة العالمية تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى جراء كورونا

الصحة العالمية تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى جراء كورونا
http://almnatiq.net/?p=918175
المناطق - الرياض

أكد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن بعض البلدان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة خاصة في أوروبا والولايات المتحدة, مؤكداً أنه لازال هناك فرصة لتغيير الأوضاع عبر الاختبار والعزل والعلاج.
وحذر خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي حول آخر مستجدات (كوفيد 19) اليوم، من أن المستشفيات تصل إلى استنفاد طاقتها الاستيعابية لاستقبال الحالات، مما يشكل خطراً على المرضى والعاملين الصحيين.
وقال غيبريسوس: إن المنظمة تراقب الوضع عن كثب في الفلبين بعد الإعصار الذي ضربها، وستعمل مع حكومة الفلبين لتوفير مستلزمات الطوارئ للمتضررين.
بعد ذلك, استعرض عدد من المسؤولين الصحيين تجارب بلدانهم الناجحة في مواجهة الجائحة في جمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسيريلانكا.
فقد أوضحت المسؤولة التقنية لكوفيد 19 الدكتورة ماريا فان كيركوف، أن المنظمة تقوم بدراسة معرفة انتشار الفيروس في الهواء والأماكن المغلقة، بمشاركة منظمات متخصصة.

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