بنك التنمية الاجتماعية: 5 إضافات جديدة لتطبيق الجوال

المناطق - الرياض

كشف بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أبرز الإضافات الجديدة التي استحدثها على تطبيق الجوال الخاص به، وشارك بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الإلكتروني الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، مصحوبة بالتعليق التالي «أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق الجوال الخاص بـ #بنك_التنمية الاجتماعية».

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن الإضافات الجديدة هي الدخول عبر النفاذ الموحد والوصول إلى الخدمات بالهوية الرقمية الموحدة، وأيضًا كشف حساب التمويل وتتيح طباعة كشف الحساب إلكترونيًّا، بالإضافة إلى إصدار إثبات المديونية عبر نسخة رقمية سهلة الحفظ مع إمكانية الطباعة والمشاركة.

كما أشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه من ضمن خدمات البنك أيضًا، إصدار إخلاء طرف عن طريق نسخة رقمية سهلة الحفظ مع إمكانية الطباعة والمشاركة، وأخيرًا خدمة البحث عن التمويل المناسب عن طريق استكشاف التمويل المناسب من منتجات التمويل الاجتماعي والعمل الحر.