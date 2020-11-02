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محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي

محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي

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محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي

محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي
http://almnatiq.net/?p=918202
محافظة العيدابي_فضه عطيف:

رعى محافظ العيدابي الأستاذ عبدالله بن محمد الظافري اليوم الإثنين 1442/3/16هـ ورشة العمل والتدريب الخاص بزراعة البن في جبال بلغازي بمنطقة جازان والتي نظمتها جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي بالتعاون مع شركة أرامكوا السعودية ضمن مبادرة زراعة وإنتاج البن بالمناطق الجبلية وبالتعاون مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي
وحضر الورشة مشائخ وأعيان المحافظة وعدد من المزارعين المهتمين بزراعة وإنتاج البن في جبال بلغازي مايقارب ١٠٠ مشارك لمزارعي البن في المحافظة .
وشملت الورشة على العديد من المحاور وأهمها طريقة زراعة الشتلة وطريقة العناية بها والمحافظة عليها ومعرفة كمية المياة التي تحتاجها وكذالك معرفة مسافة الزراعة بين الشتلات
وبأهمية الطرق الحديثة في زراعة وإنتاج البن وزيادة الرقعة الزراعية والمساهمة في زيادة معدل الحصاد لدى المزراع
من جهتة قدم رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي الأستاذ يحي بن سليمان الغزواني شكره وتقديره للمزراعين على حرصهم لحضور هذه الدورة ووعدهم بتذليل كافة الصعاب التي يواجهها المزراع وتنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية المملكة 2030 كما شكر المهندس بندر الفيفي والدكتور حبيب خميرة والدكتور أسامة أبو الغيث وكما قدم شكره لشركة أرامكو السعودية التي كان لها الفضل بعد الله عز وجل في تشجيع وتحفيز ودعم المزراعين للبدء والإستمرارية في زراعة وإنتاج البن في جبال بلغازي والمناطق الجبلية.
وثمن محافظ العيدابي في كلمته خلال الورشة على ما تحظى به المحافظة من دعم وإهتمام بالمزارعون من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مثنيًا على جهود الإدارات الحكومية المشاركة والمتعاونة في نجاح الورشة التدريبية حول دعم المزارعين .

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