لرفع مستوى الخدمات المقدمة .. النقل تبرم اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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وقع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسعادة المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم الخميس 28/2/1442هـ الموافق 15/10/2020م، مذكرة تعاون مشترك بين وزارة النقل السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي في الجمهورية اليمنية، وتحقيق الكفاءة والفعالية بمختلف طرق المحافظات والمدن اليمنية، وذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وضمن أعمال ومشاريع البرنامج الداعمة للقطاعات الخدمية والحيوية في الجمهورية اليمنية.