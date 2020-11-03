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خلال العام الجاري.. 39 مليون ريال تعويضات التعدي على حقوق ⁧‫الملكية الفكرية

خلال العام الجاري.. 39 مليون ريال تعويضات التعدي على حقوق ⁧‫الملكية الفكرية
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المناطق_الرياض

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في دعاوى الملكية الفكرية أن مجموع تعويضات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في المملكة منذ بداية 2020 بلغ 38.972.700 ريال.

وأوضحت بحسب “الوطن” ، إن 1181 قراراً صدر عن لجان النظر في دعاوى حقوق الملكية الفكرية منذ بداية 2020 منها 49 قراراً صادراً عن لجنة البراءات، و79 قراراً صادراً عن لجنة حق المؤلف، و1053 قراراً صادراً عن لجنة العلامات.

وبينت أن لجان النظر في الدعاوى المقدمة عقدت حتى نهاية أكتوبر 414 جلسة تضمنت 129 جلسة في لجنة البراءات، و170 جلسة للجنة حق المؤلف، و115 جلسة عقدتها لجنة العلامات.

وأكدت الأمانة العامة للجان النظر في دعاوى الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية أنها طبقت عقوبة الإنذار والتشهير منذ بداية العام الميلادي الحالي بحق 8 معتدين على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.

وبلغ مجموع الغرامات التي فرضتها الهيئة 1.356.150 ريالاً، فيما بلغت التعويضات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 38.972.700 ريال.

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