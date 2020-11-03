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أوروبا تواجه «وضعاً صعباً جداً» في السيطرة على «كورونا»

أوروبا تواجه «وضعاً صعباً جداً» في السيطرة على «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=918224
المناطق_وكالات

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان ، أن الحكومات الأوروبية تواجه «وضعا صعبا جدا» في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.

وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: «من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون».

وأضاف: «لكن الحكومات، خصوصا في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفايروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها الحكومات محدودة».

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