أوروبا تواجه «وضعاً صعباً جداً» في السيطرة على «كورونا»

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كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان ، أن الحكومات الأوروبية تواجه «وضعا صعبا جدا» في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.

وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: «من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون».

وأضاف: «لكن الحكومات، خصوصا في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفايروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها الحكومات محدودة».