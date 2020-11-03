بريطانيا تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

بريطانيا تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

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بريطانيا تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

بريطانيا تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور
http://almnatiq.net/?p=918237
المناطق_وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.

وقالت الحكومة في بيان (الاثنين)، إنه تم تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، وأنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة، والبالغ عددها 13 ألفا، من أجل منع انتشار المرض.

وطمأنت الحكومة المواطنين، قائلة إن خطر الفايروس على السلامة العامة «منخفض للغاية»، مشيرة إلى أن لحوم الدواجن والمنتجات مثل البيض، لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة.

وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فايروس إنفلونزا الطيور

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