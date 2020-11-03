وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مساعد طبيب الاسنان: أن يكون مسجلاً في الهيئات السعودية للتخصصات الصحية دبلوم في مساعدة الأسنان (بحد أدنى سنتين).

الخبرة : خبرة في مساعدة طب الأسنان لا تقل عن سنتين ويجب أن يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

أخصائي الأشعة : أن يكون متخرجًا من مدرسة معتمدة لتقنية الأشعة بدرجة البكالوريوس (عامة أو تشخيصية بالأشعة السينية / الموجات فوق الصوتية / العلاج الإشعاعي).

أن يكون حاصلاً على ترخيص يستلزم إكمال شهادة معتمدة في الأشعة معترف بها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يفضل الحصول على الشهادة أو التدريب في مجال التعقيم.

المفضل أحد هذه الاختبارات IELTS (5) أو TOFEL (64) أو STEP (83)

ومعرفة قوية بأهداف التعقيم والقيم والمسؤوليات.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://careers.ksmc.med.sa