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وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=918243
المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى  للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مساعد طبيب الاسنان: أن يكون مسجلاً في الهيئات السعودية للتخصصات الصحية دبلوم في مساعدة الأسنان (بحد أدنى سنتين).

الخبرة : خبرة في مساعدة طب الأسنان لا تقل عن سنتين ويجب أن يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

أخصائي الأشعة : أن يكون متخرجًا من مدرسة معتمدة لتقنية الأشعة بدرجة البكالوريوس (عامة أو تشخيصية بالأشعة السينية / الموجات فوق الصوتية / العلاج الإشعاعي).

أن يكون حاصلاً على ترخيص يستلزم إكمال شهادة معتمدة في الأشعة معترف بها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يفضل الحصول على الشهادة أو التدريب في مجال التعقيم.

المفضل أحد هذه الاختبارات IELTS (5) أو TOFEL (64) أو STEP (83)
ومعرفة قوية بأهداف التعقيم والقيم والمسؤوليات.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://careers.ksmc.med.sa

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