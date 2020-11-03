الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

أبرز المواد
انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أبرز المواد
الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي

الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

أبرز المواد

الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء
http://almnatiq.net/?p=918249
المناطق_متابعات

تتزين الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية والمنازل بعلم الإمارات، في إشارة لتوحد الدولة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وذلك للاحتفال بذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدولة

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق في عام 2013 حملة وطنية سنوية شاملة احتفالاً بـ”يوم العلم”، تزامناً مع ذكرى تولي رئيس الدولة مقاليد الحكم

ويعد يوم العلم مناسبة وطنية يتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون

ويشهد “يوم العلم” احتفالات وفعاليات تعزز الانتماء والتلاحم، وتعكس التكاتف بين أبناء الإمارات والتمسك بقيم الآباء المؤسسين

روابط ذات صلة

انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020
الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي

الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي
وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف لحملة الدبلوم في مدينة الملك سعود الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*