الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

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تتزين الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية والمنازل بعلم الإمارات، في إشارة لتوحد الدولة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وذلك للاحتفال بذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدولة

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق في عام 2013 حملة وطنية سنوية شاملة احتفالاً بـ”يوم العلم”، تزامناً مع ذكرى تولي رئيس الدولة مقاليد الحكم

ويعد يوم العلم مناسبة وطنية يتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون

ويشهد “يوم العلم” احتفالات وفعاليات تعزز الانتماء والتلاحم، وتعكس التكاتف بين أبناء الإمارات والتمسك بقيم الآباء المؤسسين