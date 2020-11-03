دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

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دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=918258
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أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي البريطاني- “”، تراجع صافي أرباحه بنسبة 10.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي

ووفقا للبيانات المالية للبنك، اليوم الثلاثاء، على السوق السعودية- “تداول”، بلغ صافي الربح 1.05 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.17 مليار ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019

وبالمقارنة على أساس ربعي، تحول “” لتحقيق أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر نحو 6.87 مليار ريال في الربع الثاني من 2020

وأرجع البنك تراجع الربح، خلال الربع الثالث على أساس سنوي، إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات؛ وقابل ذلك جزئيًا، انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل

وتابع: “يعود انخفاض إجمالي دخل العمليات إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المرجعية، وأرباح تحويل العملات، ودخل توزيعات الأرباح، ودخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة”

وبلغ إجمالي دخل العمليات 2.14 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 2.67 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بتراجع 19.8%

وتحول بنك “” للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 4.85 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 2.08 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2019

وأرجع البنك تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الفترة الحالية بنحو 7.418 مليار ريال

وأوضح أن الانخفاض في قيمة الشهرة يعتبر حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا

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