«المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط

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ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة

وأفاد «المرور السعودي» عبر «تويتر» بأنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك لقيادته مركبته بسرعة عالية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر

وأوضح «المرور السعودي» عبر «تويتر» أن قائد المركبة وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

وفي السياق، ضبط مرور محافظة جدة قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدا أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور