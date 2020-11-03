«المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط

«المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط

أبرز المواد
دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

أبرز المواد
الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

أبرز المواد
انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أبرز المواد

«المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط

«المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط
http://almnatiq.net/?p=918261
المناطق_الرياض

ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة

وأفاد «المرور السعودي» عبر «تويتر» بأنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك لقيادته مركبته بسرعة عالية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر

وأوضح «المرور السعودي» عبر «تويتر» أن قائد المركبة وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

وفي السياق، ضبط مرور محافظة جدة قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدا أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

روابط ذات صلة

دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث

دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث
الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء

الإمارات تحتفل ب يوم العلم تعزيزا للولاء والانتماء
انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*