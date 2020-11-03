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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الحادث الإرهابي بالنمسا

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الحادث الإرهابي بالنمسا
http://almnatiq.net/?p=918266
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعرب جوتيريش في بيان له عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل, مؤكدًا تضامن الأمم المتحدة مع النمسا حكومة وشعبًا.

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