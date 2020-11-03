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مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر يحصل على شهادة ‎الاعتماد كمركز تدريب

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مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر يحصل على شهادة ‎الاعتماد كمركز تدريب

مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر يحصل على شهادة ‎الاعتماد كمركز تدريب
http://almnatiq.net/?p=918285
المناطق_عرعر

‏‎حصلت صحة الحدود الشمالية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب في برنامج شهادة الاختصاص السعودية وذلك في قسم طب الأطفال بواقع 3 مقاعد تدريبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر.

ويعد هذا الاعتماد خطوة مثمرة نحو المضيّ قدماً للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكوادر الطبية في صحة الحدود الشمالية.

يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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