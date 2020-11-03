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غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

أبرز المواد

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة
http://almnatiq.net/?p=918293
المناطق - الرياض

تطلق المملكة العربية السعودية غداً، القمة الدولية للمواصفات بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
ويشارك في هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية (الإيزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في مختلف دول العالم.
وتلقي القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ودورها في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز التحول الرقمي.
وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
ويأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

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