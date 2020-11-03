احدث الأخبار

الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء
أبرز المواد
 غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري
أبرز المواد
 إسكان وادي الدواسر يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان
أبرز المواد
 مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر يحصل على شهادة ‎الاعتماد كمركز تدريب
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنهي تأهيل (65) كم من طرق بريدة بأعمال صيانة السفلتة والدهانات الحرارية
أبرز المواد
 كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 47 مليونا
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منوعات
 “لن ينجو شخص دخل في قضية فساد” وعد من سمو ولي العهد تحقق
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يدين الحادث الإرهابي بالنمسا
أبرز المواد
 «المرور»: ضبط قائد مركبة «شركة شحن» عكس السير.. ومتهورَين ومفحط
أبرز المواد
 دخل العمليات يهبط بأرباح بنك “ساب” 10.5% بالربع الثالث
أبرز المواد
الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء

الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء

أبرز المواد
غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

أبرز المواد
النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

أبرز المواد
إسكان وادي الدواسر يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان

إسكان وادي الدواسر يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان

أبرز المواد

الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء

الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء
http://almnatiq.net/?p=918295
المناطق - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم ، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات البنية الأساسية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية .
وأشار في كلمته خلال مؤتمر MENA Energy Meet الذي تنظمه حالياً عن بعد وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، إلى نجاح مشروع الربط في تجنب شبكات الكهرباء في الدول الأعضاء لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الشبكة بشكل مباشر.
وبين المهندس الإبراهيم أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعمل على تطوير وتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

روابط ذات صلة

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة

غداً .. المملكة تطلق أول قمة دولية للمواصفات بمشاركة عالمية واسعة
النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري
إسكان وادي الدواسر يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان

إسكان وادي الدواسر يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*