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شاهد.. خبير يرصد معاناة اللغة العربية وأزمة الشعور بالحرج لعدم القدرة على الحديث بـ “الإنجليزية”

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شاهد.. خبير يرصد معاناة اللغة العربية وأزمة الشعور بالحرج لعدم القدرة على الحديث بـ “الإنجليزية”

شاهد.. خبير يرصد معاناة اللغة العربية وأزمة الشعور بالحرج لعدم القدرة على الحديث بـ “الإنجليزية”
http://almnatiq.net/?p=918300
المناطق - الرياض

استعرض الدكتور عبدالرحمن البواردي أستاذ مساعد بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، معاناة اللغة العربية في مواجهة التحديات وإقحام الكلمات والمصطلحات الأجنبية في مفرداتها.

وتطرق البواردي خلال لقاء في برنامج اليوم بقناة الإخبارية إلى أزمة الشعور بالحرج في بعض الأماكن السياحية عند البعض لعدم قدرته على الحديث باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن هذا الشعور يتولد من الجو العام للتنظيمات وممارسة الجهات المقدمة للخدمة والمستهلكين.

وأوضح أن بعض الممارسات تؤثر على هوية البعض خاصة مع نسيان اللغة العربية، والنظرة الدونية للبعض حينما لا يتحدث باللغة الانجليزية بالشكل الصحيح.

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