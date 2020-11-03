إصدار أول رخصة لمركز تحكيم تجاري على مستوى المنطقة الشرقية لغرفة الأحساء

الاحساء - المناطق

أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مؤخرًا أول رخصة لمركز تحكيم تجاري على مستوى المنطقة الشرقية لغرفة الأحساء؛ ليكون نواة للعدالة وصيانة الحقوق ورافدًا مشجعًا لرؤوس الأموال وجذب وتنمية الاستثمار.

ويأتي تدشين رخصة مركز الأحساء للتحكيم التجاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمركز تحكيم في المنطقة الشرقية، إيذانًا بانطلاق أعمالها وبد أنشطتها، حيث من المتوقع أن يستقطب المركز قضايا التحكيم في المنطقة الشرقية والخليج، لما تمثله الأحساء من أهمية تجارية وموقع حيوي.

وهنأ المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاجّ، رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قطاع الأعمال في المملكة بمناسبة تدشين رخصة مركز الأحساء للتحكيم التجاري، مؤكدًا على أهميته في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال، ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

وأكد أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري استوفى كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بتأسيس مراكز التحكيم السعودية والتي حددتها لوائح اللجنة بالتركيز على جودة ونوعية هذه المراكز بهدف الارتقاء بهذا المجال ليكون داعمًا لقطاعي القضاء والأعمال.

وأكد الفلاجّ حرص اللجنة الدائمة على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، مُعربًا عن أمله في أن يصبح مركز الأحساء ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات التجارية.

وبارك الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، لأهالي الأحساء والمنطقة الشرقية والخليج الحصول على أول رخصة مركز للتحكيم التجاري في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر ومسؤولية للغرفة التي ستعمل على دعمه لتقديم برامج وخدمات مهنية وشفافة وسريعة وفق أفضل المعايير مُقدمًا شكره وتقديره للجنة الدائمة مثمنًا دورها في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي.

وقال الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، إن العالم يشهد اقبالًا متزايدًا على التحكيم التجاري كوسيلة مفضلة وفعالة لتسوية المنازعات، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة، مبينًا أن حصول مركز الأحساء للتحكيم التجاري على هذه الرخصة يأتي ضمن مستهدفات الخطة الاستراتيجية للغرفة من أجل تعزيز وتمكين قطاع الأعمال للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل أفضل وأكبر وأقوى فضلًا عن تقديم خدمات متطورة ومتنوعة وأكثر حداثة وكفاءة لمنتسبي الغرفة.

يُشار إلى أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14هـ بهدف تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية، والحد من الممارسات التي قد تسيء للتحكيم في المملكة ونشر وتحفيز ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.