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القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير
http://almnatiq.net/?p=918311
الدمام - فتحية عبدالله

زارت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي، اليوم ، مركز الأمير جواهر لمشاعل الخير بالدمام ، حيث كان في استقبالها مديرة المركز مريم اليحيا ، ومنسوبات المركز.

واستمعت القنصل نيكول مانز بعزاوي إلى شرح عن أهداف المركز ومكوناته ووحداته الرئيسية، كما تعرفت على أهمية المشاريع والمنجزات والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات التي اطلقها ، ومن ثم تجولت مع الوفد المرافق معها برفقة مديرة المركز وعدد من منسوباته ، وتعرَّفت على اقسام المركز التي تضمنت روضة المشاعل ، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب والتأهيل ، ثم النادي الصحي, وأبدت إعجابها بما رأته وما يوليه المركز من اهتمام بشؤون المرأة وتلبية احتياجاتها من تدريب وتوظيف وتعليم الأطفال .

وفي ختام الزيارة قدم مركز الأميرة جواهر درعاً تذكارياً للقنصل السيدة نيكول مانز بعزاوي من إنتاج فتيات المركز .

وأعربت القنصل الأمريكي العام في الظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي عن سعادتها بزيارة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير لما شاهدته من تطوير واضح وملموس في البرامج والخدمات التي تقدم للمرأة والطفل ، ونأمل التعاون الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لدعم اهداف رؤية 2030 ودعم المرأة للمشاركة في الحياة المجتمعية السعودية نظراً للعلاقات العميقة والتبادل الثقافي بين البلدين .

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