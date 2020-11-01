تفعيل “اليوم العالمي لصحة الأسنان” بوحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة بحائل.

المناطق - حائل

فعلت وحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة بحائل ممثلة في قسم الأناث التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة اليوم الثلاثاء برنامج صحي توعوي تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الاسنان مع تطبيق كامل الاحترازات الوقائية

ويهدف البرنامج إلى مزيداً من التوعية ونشر التوعية للمستفيدات والموظفات بضرورة الكشف على الأسنان وارتباطها بصحة الجسد.

وقد تخلل البرنامج توزيع بروشورات توعوية على مستفيدات الوحدة والمراجعات إلى جانب كادر العمل ومناقشة بعض الأسئلة والاجابة عليها

وكان تعاون الوحدة مع مستوصف صفوة المهيدب لطب الاسنان.