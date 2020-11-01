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أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية

منطقة نجران
العمرو يتفقَّد سير العمل بمشروع برج الطوارئ الجديد في مستشفى الإيمان

العمرو يتفقَّد سير العمل بمشروع برج الطوارئ الجديد في مستشفى الإيمان

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القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية تزور مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

المنطقة الشرقية
تفعيل “اليوم العالمي لصحة الأسنان” بوحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة بحائل.

تفعيل “اليوم العالمي لصحة الأسنان” بوحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة بحائل.

منطقة حائل

أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=918325
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة واسمه شخصياً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بأبناء المملكة في جميع المناطق وفي مختلف المجالات وما يتم تقديمه خلال جائحة كورونا، والاهتمام الكبير بالإنسان على أرض المملكة وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع.
وقال سموه خلال لقائه في الجلسة الأسبوعية ” الاثنينية ” بمقر الإمارة أمس، مشايخ القبائل بالمنطقة :” إن السعوديين أسرة واحدة في ظل قيادة رشيدة واصلت العمل الليل بالنهار لرفعة الوطن وتحقيق متطلبات المواطن أينما كان “.

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