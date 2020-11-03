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صندوق التنمية الزراعية يموّل مشاريع متنوعة في قطاع الدواجن

صندوق التنمية الزراعية يموّل مشاريع متنوعة في قطاع الدواجن
http://almnatiq.net/?p=918332
المناطق - واس

قدّم صندوق التنمية الزراعية 17 قرضاً لمشاريع الدواجن بقيمة تجاوزت 377 مليون ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020م، في حين بلغت مشاريع الدواجن التي مولّها الصندوق في عام 2019م، 37 مشروعًا بقيمة إجمالية نحو 419 مليون ريال .
وحصل قطاع الدواجن منذ تأسيس الصندوق على النصيب الأعلى في عمليات إقراض المشاريع المتخصصة، حيث بلغت عدد القروض المقدمة لهذا القطاع 1321 قرضاً، تمثل نسبة 25% من إجمالي عدد المشاريع الزراعية المعتمدة، وتم تمويلها بقيمة إجمالية لنحو 5453 مليون ريال، تمثل 35% من إجمالي قيمة القروض المقدمة للمشاريع الزراعية المتخصصة.
واستهدفت إستراتيجية الصندوق السابقة (2016 – 2020م) عدة قطاعات زراعية رئيسة، من ضمنها الدجاج اللاحم، وذلك لتحقيق كفاءة في الإنتاج والمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتفعيل مفهوم الزراعة المستدامة، بحيث هدفت إلى المساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 60% بنهاية العام 2020م .
ويسعى الصندوق وعبر إستراتيجيته الجديدة (2021 – 2025) التي أطلقها مؤخرًا ووفقًا للأهداف الإستراتيجية الزراعية الوطنية، إلى المساهمة في نمو إنتاج الدجاج اللاحم 415 ألف طن، حيث بلغ 947 ألف طن في عام 2020م ليصل إلى 1362 ألف طن في عام 2025م بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80% بحلول 2025م .
وتعد مشاريع الدواجن من أبرز المشاريع الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسة التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، ضمن أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الدعم لمشاريع الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج .
وتنقسم مشاريع الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع هي الدجاج اللاحم، وأمات الدجاج اللاحم، والدجاج البياض، والفقاسات، وأمات الدجاج البياض، والجدات، والمسالخ الآلية للدواجن، يعد الدجاج اللاحم من المشاريع المخصصة لتسمين الدجاج اللاحم، وتمثل أمات الدجاج اللاحم مشاريع إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللاحم، في حين يمثل الدجاج البياض مشاريع إنتاج بيض المائدة، بينما الفقاسات هي المشاريع التي يتم فيها تحضين وتفقيس البيض المخصب، وأما الدجاج البياض هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج منها الدجاج البياض، وتعد الجدات هي المشاريع التي تنتج بيض مخصب ينتج عنه أمات الدجاج اللاحم والبياض.
وتندرج مشاريع الدواجن ضمن برنامج الصندوق لدعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يساهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للأنشطة التمويلية في القطاع الزراعي والمستخدمة للتقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من حجم التمويل المعتمد لهذا النشاط.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية لتحقيق شعار الأهداف الإستراتيجية للصندوق.

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