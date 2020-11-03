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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=918340
المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، تقرير مشاركة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة في اليوم الوطني الـ90 والتقرير السنوي لأعمال الهيئة.

وتضمن التقرير الذي قدمه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، نبذة عن أعمال الهيئة التوعوية لعام 1441هـ، ومشاركة الفرع في اليوم الوطني الـ 90، مستعرضاً أبرز ما يحتويه التقرير من جهودهم في هذا المجال.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل حرص القيادة – أيدها الله – على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه ، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام ، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهام عملهم.

من جانبه قدّم الشبانات شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الهيئة في المنطقة.

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