نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود والبرامج التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، كان آخرها حملة ” الصلاة نور ” .
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني واطلاعه على التقرير السنوي لمختلف البرامج والفعاليات .
أمير نجران ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود والبرامج التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، كان آخرها حملة ” الصلاة نور ” .
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