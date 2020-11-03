احدث الأخبار

أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة
منطقة تبوك
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة
منطقة الجوف
 بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم
منطقة الرياض
 أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة
منطقة القصيم
 أمير نجران ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
منطقة نجران
 أمير منطقة الرياض يفتتح المركز الإداري بالحائر
منطقة الرياض
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف
منطقة القصيم
 أكثر من مليون عبوة ماء زمزم توزع لقاصدي المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 صندوق التنمية الزراعية يموّل مشاريع متنوعة في قطاع الدواجن
أبرز المواد
 ضمن برامج مجموعة العشرين .. منتدى الأبحاث الطبية الـ 11 يناقش مستجدات لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة نجران
أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة

أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة

منطقة تبوك
رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

منطقة الحدود الشمالية
أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

منطقة الجوف
بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم

بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم

منطقة الرياض

أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة

أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=918351
المناطق - بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة ، من فعاليات وبرامج وأنشطة نفذتها اللجنة ابتهاجاً باليوم الوطني بمحافظة عنيزة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بما تضمنه التقرير من أعمال مباركة لتعزيز كافة الجوانب والأعمال الوطنية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمقر الإمارة ، أعضاء اللجنة يتقدمهم ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ونائب رئيس لجنة أهالي عنيزة عبدالعزيز السليم ، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة نزار الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني ، وأمين السياحة بالمحافظة يوسف الوهيب.

وتسلم سموه هدية تذكارية من محافظ عنيزة تحكي قصة معرض “دمي أخضر”.

 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف
أمانة القصيم تنهي تأهيل (65) كم من طرق بريدة بأعمال صيانة السفلتة والدهانات الحرارية

أمانة القصيم تنهي تأهيل (65) كم من طرق بريدة بأعمال صيانة السفلتة والدهانات الحرارية
الأمير فيصل بن مشعل يكرم أعضاء مجلس ولجان شباب القصيم العاملين بالمجلس منذ تأسيسه

الأمير فيصل بن مشعل يكرم أعضاء مجلس ولجان شباب القصيم العاملين بالمجلس منذ تأسيسه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*