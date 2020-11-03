أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة

المناطق - بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة ، من فعاليات وبرامج وأنشطة نفذتها اللجنة ابتهاجاً باليوم الوطني بمحافظة عنيزة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بما تضمنه التقرير من أعمال مباركة لتعزيز كافة الجوانب والأعمال الوطنية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمقر الإمارة ، أعضاء اللجنة يتقدمهم ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ونائب رئيس لجنة أهالي عنيزة عبدالعزيز السليم ، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة نزار الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني ، وأمين السياحة بالمحافظة يوسف الوهيب.

وتسلم سموه هدية تذكارية من محافظ عنيزة تحكي قصة معرض “دمي أخضر”.