أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على خطط الشركة السعودية للكهرباء لإيصال خدماتها للقرى والهجر بالمنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر الذي اطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع في المنطقة ، خاصة خلال فترة جائحة كورونا المستجد ، ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة .

وبين المهندس العبدالقادر أن الشركة بما تملكه من كوادر وطنية مؤهلة تعمل على استقرار الخدمات الكهربائية وبموثوقية عالية.