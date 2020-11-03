احدث الأخبار

رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة
منوعات
 أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة
منطقة الجوف
 بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم
منطقة الرياض
 أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة
منطقة القصيم
 أمير نجران ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
منطقة نجران
 أمير منطقة الرياض يفتتح المركز الإداري بالحائر
منطقة الرياض
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف
منطقة القصيم
 أكثر من مليون عبوة ماء زمزم توزع لقاصدي المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 صندوق التنمية الزراعية يموّل مشاريع متنوعة في قطاع الدواجن
أبرز المواد
 ضمن برامج مجموعة العشرين .. منتدى الأبحاث الطبية الـ 11 يناقش مستجدات لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة نجران
 العمرو يتفقَّد سير العمل بمشروع برج الطوارئ الجديد في مستشفى الإيمان
محليات
رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

منوعات
أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

منطقة الجوف
بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم

بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح الأحد القادم

منطقة الرياض
أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة

أمير القصيم يتسلم تقرير عن ماتم إنجازه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة عنيزة

منطقة القصيم

رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة
http://almnatiq.net/?p=918362
المناطق - عرعر

دشن معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه صباح يوم الثلاثاء 17/3/1442هـ الموافق 3/11/2020م منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة الخاص بموقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت، وذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور عايد بن عايض الرويلي، وعميد شؤون هيئة التدريس والموظفين الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، والدكتور سلطان الخليوي المشرف على إدارة تقنية المعلومات بالجامعة.
وقد اطلع معاليه على المميزات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة المتمثلة بخدمة الاستعلام عن البيانات الوظيفية والشخصية، والوثائق الشخصية، والمؤهلات العلمية، والطلبات المقدمة من قبل الموظف، كما يمكن للموظف تقديم الطلبات المتعلقة بتسجيل طلب خطاب التعريف، وإضافة وتعديل البيانات والوثائق الشخصية، وخطاب تعريف الراتب والبدلات، وطباعة خطاب تعريف بدون راتب، وتسجيل طلب شهادة خبرة. كما تتيح البوابة للموظف تسجيل طلب إجازة، وإضافة الدورات التدريبية، وإضافة وتعديل المرافقين، وتكليف بالعمل خارج الدوام بالإضافة لحزمة من الخدمات التي يحتاجها الموظفون.
وبين وكيل الجامعة بأن المنظومة تم تصميمها لتستوعب كافة الخدمات التي يحتاجها الموظف بما يتوافق والتحول الإلكتروني لكافة معاملات الجامعة، وتسهيلاً على الموظفين للوصول للخدمات التي يحتاجونها بكل يسر، فيما بين سعادة الدكتور الخليوي بأن المنظومة تم برمجتها بالكامل بالاعتماد على كفاءات الجامعة وهي مصممة بطريقة تمكن مستخدميها من التعامل مع واجهة المستخدم بكل مرونة وقابل للتحديث والتطوير، ويعمل على مختلف نظم التشغيل الحاسوبية، ويمكن الوصول لخدمات المنظومة للموظفين المسجلين بالجامعة من خلال الأجهزة اللوحية الذكية وتتمتع بسرية وأمان عاليين.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”

“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”
نيزك سقط في إفريقيا يقدم كشفا “مدهشا” عن المريخ

نيزك سقط في إفريقيا يقدم كشفا “مدهشا” عن المريخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*