رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة

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دشن معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه صباح يوم الثلاثاء 17/3/1442هـ الموافق 3/11/2020م منظومة الخدمات الإلكترونية على بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة الخاص بموقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت، وذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور عايد بن عايض الرويلي، وعميد شؤون هيئة التدريس والموظفين الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، والدكتور سلطان الخليوي المشرف على إدارة تقنية المعلومات بالجامعة.

وقد اطلع معاليه على المميزات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة الخدمة الذاتية لمنسوبي الجامعة المتمثلة بخدمة الاستعلام عن البيانات الوظيفية والشخصية، والوثائق الشخصية، والمؤهلات العلمية، والطلبات المقدمة من قبل الموظف، كما يمكن للموظف تقديم الطلبات المتعلقة بتسجيل طلب خطاب التعريف، وإضافة وتعديل البيانات والوثائق الشخصية، وخطاب تعريف الراتب والبدلات، وطباعة خطاب تعريف بدون راتب، وتسجيل طلب شهادة خبرة. كما تتيح البوابة للموظف تسجيل طلب إجازة، وإضافة الدورات التدريبية، وإضافة وتعديل المرافقين، وتكليف بالعمل خارج الدوام بالإضافة لحزمة من الخدمات التي يحتاجها الموظفون.

وبين وكيل الجامعة بأن المنظومة تم تصميمها لتستوعب كافة الخدمات التي يحتاجها الموظف بما يتوافق والتحول الإلكتروني لكافة معاملات الجامعة، وتسهيلاً على الموظفين للوصول للخدمات التي يحتاجونها بكل يسر، فيما بين سعادة الدكتور الخليوي بأن المنظومة تم برمجتها بالكامل بالاعتماد على كفاءات الجامعة وهي مصممة بطريقة تمكن مستخدميها من التعامل مع واجهة المستخدم بكل مرونة وقابل للتحديث والتطوير، ويعمل على مختلف نظم التشغيل الحاسوبية، ويمكن الوصول لخدمات المنظومة للموظفين المسجلين بالجامعة من خلال الأجهزة اللوحية الذكية وتتمتع بسرية وأمان عاليين.