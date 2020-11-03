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أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة

أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة

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أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة

أمير تبوك يوجه بتأمين الأجهزة اللوحية لقوائم الطلاب الذين يتعلمون وفق القنوات التعليمية الأخرى على نفقته الخاصة
http://almnatiq.net/?p=918365
تبوك - فايز السميري
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي  بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي ، وذلك بعد اطلاع سموه على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنيةالمتاحة ، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك على هذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم بإذن الله في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتدادًالدعم سموه المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة وعنايته المتواصلة بأبنائه الطلاب وبناته والطالبات. داعيًا المولى سبحانه أن يجزل له الأجر والمثوبة ، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله ..

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