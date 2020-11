أمير المنطقة الشرقية يرعى غدا ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

المناطق - الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود غداً الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي الذي يعقد عبر الاتصال المرئي بعنوان “مستقبل التجارة الإلكترونية”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك ضمن فعاليات الملتقى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الحدث الذي يعني بدعم قطاع واعد ورائد ومؤثر في مسيرة رؤية المملكة 2030، ويندرج ضمن أنشطة عديدة تقوم بها الغرفة لدعم الخيارات الوطنية العليا الدعمة لمبدأ تعزيز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي.

وقال الخالدي إن رؤية الملتقى تتمحور حول” تعزيز التحول الى التجارة الالكترونية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة” انسجاما مع لغة الاقتصاد المعاصر، والتي تسارعت وتيرتها مع بروز جائحة كورونا، ومن هنا فإن الملتقى يحمل رسالة وشعارا يتمثل في تحويل “مفهوم التجارة الإلكترونية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن يكون رافدا رئيسا لتوسع مشاريعهم”، من منطق الواقع الذي فرضته ظروف انتشار الوباء، فضلا عن أن التجارة الالكترونية باتت توجهاً تجارياً استراتيجيا ليس في المملكة وحسب بل في الاقتصاد العالمي في المجمل .. لافتاً إلى أن غرفة الشرقية أولت مسألة التجارة الالكترونية عناية متواصلة منذ أكثر من 20 عاما، وناقشت هذا الأمر في العديد من الفعاليات، ويتواصل حوارها مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأشار الخالدي إلى أهداف الملتقى التي تهتم بنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والتقنية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على وجه العموم وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص. والاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال التقنية والتجارة الالكترونية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج بأن فعاليات الملتقى تسعى للتعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن التحول فيها للتجارة الالكترونية والتقنية من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحث سبل دعمها، وطرح مفهوم التحول للتقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي، وتطوير مهارات ملاكها الإدارية والفنية و التقنية.

وبين الفراج أن الملتقى يسعى لخلق بيئة تنافسية لتشجيع رواد الاعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المبادرة، والعمل على تثقيف شباب وشابات الاعمال، وحثهم على طرح أفكارهم واخذ زمام المبادرة فيها، واطلاعهم على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم مشاريع الشباب والشابات.

وأشار إلى أن الملتقى سيبحث أيضا دور الجهات الممكنة والممولة في نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في التجارة الالكترونية، وسلاسل الامداد والخدمات اللوجستية للمشاريع التقنية.

ويستعرض مسؤولون وخبراء مشاركون في البرنامج العلمي لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020، عددا من المحاور والموضوعات ذات الأهمية للاختصاصات المتعددة لأنشطة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة يأتي أبرزها التجارة الالكترونية واهميتها في صناعة الاقتصاد الجديد بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى أربعة جلسات حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية عند الساعة 10.30 صباحا ويتحدث فيها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس المجلس التنفيذي لشباب الاعمال فهد بن عبدالله الفراج، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفي الجلسة الحوارية الاولى التي تعقد عند الساعة 11 صباحا تحت عنوان” المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة” يشارك رئيس الجمعية السعودية للمطاعم “قوت” صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان ال سعود، والرئيس التنفيذي لشركة تطبيق نعناع المهندس سامي الحلوة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الالكترونية مازن بن صالح الضراب، كما يرأس الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال إبراهيم السحيباني.

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي تعقد عند الساعة 12.30 ظهرا تحت عنوان” الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030″ يشارك وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد الثنيان، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز، كما يرأس الجلسة عضو المجلس التنفيذي لشباب الاعمال المهندس محمد المحمدي.

وفي الجلسة الحوارية الثالثة والاخيرة التي تعقد عند الساعة 2 ظهرا تحت عنوان “الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة” يشارك وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، والمشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، والعضو المنتدب لشركة زاجل السريع ياسر بن عبدالعزيز القاضي، كما يرأس الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال عبدالرحمن العفالق.

ويختتم اليوم برنامج ورش العمل المصاحبة للملتقى حيث يقدم عبدالعزيز باشا المتخصص بالتجارة الالكترونية، ورشة عمل بعنوان أساسيات الدخل السلبي وذلك من الساعة 7.30 مساء، وحتى 8.30 مساء.

وكانت غرفة الشرقية نظمت عن بعد الاحد الماضي برنامج ورش العمل الافتراضية تحت شعار أسبوع التجارة الالكترونية المتضمن 7 ورش عمل متخصصة قدمها خبراء في تطوير الاعمال والتجارة الالكترونية، حيث قدم الورشة الأولى بعنوان حلول الدفع الإلكترونية سعد المهنا من فريق STC Pay، فيما قدم ورشة العمل الثانية المدير التنفيذي لشركة Perpetualtc احمد المسعري، بعنوان خطوات التسويق الالكتروني.

وفي اليوم الثاني شارك المتخصص Barry Moltz في ورشة عمل بعنوانReimagining The Future، كما قدم المتخصص Barrett Ersek ورشة عمل بعنوان Unlock Innovation In Your Company.

وفي اليوم الثالث قدم المهندس عبدالعزيز الحمادي من شركة التحول التقني ورشة عمل بعنوان: اساسيات التقنية والبرمجيات وذلك من الساعة 3.30 عصرا وحتى 4.30 عصرا، كما قدم مدير التسويق بمنصة زد نواف الضراب ورشة عمل بعنوان التحول للتجارة الإلكترونية من الساعة 4.30 عصرا وحتى 5.30 عصرا.