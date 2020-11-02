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أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود

أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود

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بعوائد مالية تتجاوز 50 مليون ريال على مدى 25 عام ..

أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود

أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود
http://almnatiq.net/?p=918371
المناطق - المدينة المنورة

وقع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود ، على كلاً من طريق الهجرة باتجاه القصيم، وطريق حائل السريع بعوائد مالية تتجاوز 50 مليون ريال على مدى 25 عام، مع الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الرائدة في مجال ببيع الوقود بالتجزئة.

وتشمل العقود الاستثمارية التي وقعها من جانب الشركة رئيس العمليات سعود بن سليمان العتيبي، تقديم خدمات متكاملة للمسافرين والزوار في المشروعين تشمل الأولى الواقعة على طريق المدينة المنورة القصيم السريع بمساحة بلغت 100.000مترمربع، لإنشاء محطة وقود للسيارات ، بالإضافة إلى مركز للتموينات وموقع مطعمين تشغل من قبل شركات متخصصة في تقديم خدمات الأغذية ، وتهيئة 10 منافذ بيع مختلفة لبيع المنتجات والخدمات وأخرى لتقديم الوجبات الوجبات السريعة، إلى جانب 5 أكشاك لتقديم المشروبات الساخنة.
كما تضم المحطة خدمات الصرافة الآلية وورش صيانة السيارات ومسجد بكامل ملحقاته ومنطقة مخصصة لسكن العمال يتوفر بها كافة الخدمات التي تراعي المتطلبات التشغيلية.
فيما يضم المشروع الأخر والمزمع تنفيذه على طريق المدينة المنورة حائل السريع على مساحة إجمالية تصل إلى 97.000مترمربع، ليضم جميع الخدمات المتخصصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة.

وتهدف أمانة المدينة المنورة من خلال العقود الجديدة إلى رفع مستوى خدمات بيع الوقود بالتجزئة على الطرق السريعة التي تربط المدينة المنورة مع المدن الأخرى وتوفير خيارات متعددة للمسافرين وتحقيق الأثر الإيجابي في توفير فرص العمل الجديدة وتهيئة الفرص الاستثمارية لتشغيل المتاجر الصغيرة داخل تلك المحطات ومراكز الخدمة وجذب الشركات الوطنية الرائدة والاستفادة من خبراتهم في تقديم خدمات بيع الوقود بالتجزئة وعقد الشراكات مع العلامات التجارية المميزة.

وتسعى الأمانة من خلال حزمة الفرص الجديدة المطروحة عبر منصة الاستثمار البلدي ” فرص” إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لأهالي المنطقة وزوارها وتعزز من استراتيجية الأمانة في منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص في تحسين مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

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