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جامعة الجوف تطلق 27 ورشة لتأهيل 1481 متدرباً على معايير الاعتماد البرامجي الوطني

جامعة الجوف تطلق 27 ورشة لتأهيل 1481 متدرباً على معايير الاعتماد البرامجي الوطني
http://almnatiq.net/?p=918383
المناطق - الجوف

أكد رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد بن عبد الله الشايع أن الجامعة تكرس كل إمكاناتها لحصول كافة برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي الوطني، داعياً إلى تضافر الجهود بين عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي وعمداء الكليات وجميع فرق العمل، وبذل المزيد من الجهود لمواصلة نجاحات الجامعة بروح المنظومة التكاملية.
وقال الدكتور الشايع:” إن كل هذه البرامج التدريبية وورش العمل التطويرية التي تطلقها الجامعة بمختلف جهاتها تسعى إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي الذي سيثمر بمشيئة الله تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 باعتبار أن كل العمليات القائمة في الجامعة تسعى لبناء آلاف الشباب والفتيات ليكونوا سواعد بناء وتنمية شاملة، ويحققوا تطلعات قيادتهم الطموحة..”.
جاء ذلك أثناء تدشين رئيس الجامعة (27) ورشة تدريبية أطلقتها عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لتأهيل (1481) عضواً من الهيئة التدريس بواقع (1020) لبرامج البكالوريوس و (461) لبرامج الدراسات العليا وفقاً لمتطلبات ومعايير الاعتماد البرامجي الوطني (NCAAA).
وبحسب د. فياض العنزي عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي فإن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار حرص الجامعة على التحسين المستمر للأداء وجودة مخرجات التعلم لبرامجها الأكاديمية، بما ينعكس على جودة المخرجات وقدرة خريجي الجامعة على المنافسة في سوق العمل ويعزز من ثقة المجتمع وأرباب العمل بمخرجات جامعة الجوف.

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