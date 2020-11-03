أمير القصيم يلتقي وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية برئاسة الحرمين الشريفين

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية برئاسة الحرمين الشريفين الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني ، والوفد المرافق له ، الذين يزورون المنطقة حالياً.

ونوه سموه ما يلقاه بيوت الله والحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية واهتمام من الدولة رعاها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، مثمناً عالياً التعاون القائم مع إمارة المنطقة ومجلس شباب القصيم ، وبالعمل الذي يقومون به من خلال تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف والدعوة إلى تأصيل الحوار وتحصين الفكر وكذلك مواجهة الانحرافات الفكرية من خلال نشر الرسائل العلمية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

من جانبه عبر وكيل الرئيس للشؤون العلمية والفكرية عن شكره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على اهتمامه البالغ ومتابعته الدؤوبة لكل عمل وجهد يخدم تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، والمدير العام للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برئاسة الحرمين علي النافعي ، وأمين مجلس التحاوري التشاوري بالرئاسة ثامر الرزيزا ، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.