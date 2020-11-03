تعليم البكيرية يدعو للمشاركة في مسابقة “مدرستي”

البكيرية - محمد المسلم

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دعت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بمركز التميز مدارس الإدارة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي بأهمية المشاركة في “مسابقة مدرستي الرقمية”، وإبراز أفضل المشاركات للمنتجات المقدمة في المسابقة، ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.وأوضح مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى تنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، داعيًا المدارس إلى استقبال المنتجات المشاركة في المسابقة وفرزها وترشيح الأفضل، ورفع المرشح منها إلى مركز التميز عبر البريد الالكتروني

وبينت مديرة مركز التميز بالإدارة الأستاذة منى الجري أن الأعمال المرشحة يتم فرزها ومراجعة من المدارس والقابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، ورفعها يومياً إلى قسم الإعلام والاتصال بالإدارة ، للمراجعة واختيار الأفضل وعرضه على اللجنة التنفيذية للمسابقة، وأشارة “الجري ” إلى أن المسابقة حددت مرحلتين لها، وهي المرحلة الأولى، وتكون على مستوى المدرسة والمرحلة الثانية ستكون على مستوى إدارة التعليم، حيث سيتم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس خلال الفترة من 14/4/1442هـ إلى 5/5/1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج المنتجات الفائزة على مستوى إدارة التعليم، في 4/6/1442هـ، والتكريم على مستوى الإدارة يتم خلال الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.