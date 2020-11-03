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الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لقرعة كأس الأمير سلطان بن فهد

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الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لقرعة كأس الأمير سلطان بن فهد

الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لقرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
http://almnatiq.net/?p=918393
المناطق - واس

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسختها الـ43 للموسم الرياضي 2020 – 2021م، وذلك يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ الموافق 10 / 11 / 2020م، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وسيشارك في النسخة من البطولة ثمانية أندية (الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالموسم المنصرم) وهي: “الوحدة – الخليج – النور – الصفا – مضر – الأهلي – هجر – السلام”, وستنطلق من الدور ربع النهائي (دور الـ 8)، وستُلعب بنظام خروج المغلوب.
ووُضعت الأندية الأربعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم المنصرم: “الوحدة – الخليج – النور – الصفا” في المستوى الأول بالقرعة وستكون على رأس مباريات الدور ربع النهائي، وستكون باقي الأندية بالمستوى الثاني، وسيتم خلال القرعة توزيعها على المباريات، بالإضافة لتحديد الصالات التي ستُقام عليها المباريات.

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