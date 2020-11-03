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الصحة: تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة: تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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الصحة: تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة: تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
http://almnatiq.net/?p=918400
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348510) حالات، من بينها (7901) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (749) حالة حرجة، كما سُجلت (481) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (335153) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (473) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%, والبالغين 87%، وكبار السن 4% , فيما بلغ عدد الوفيات (5456) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعًا-، لافتةً النظر إلى إجراء (58930) فحصًا مخبريًا جديدًا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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