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الكهموس يشكر الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبنيها البيان الوزاري للاجتماع الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية

الكهموس يشكر الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبنيها البيان الوزاري للاجتماع الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية

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الكهموس يشكر الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبنيها البيان الوزاري للاجتماع الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية

الكهموس يشكر الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبنيها البيان الوزاري للاجتماع الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية
http://almnatiq.net/?p=918406
المناطق - واس

قدم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، شكره للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تبنيها للبيان الوزاري الصادر عن الاجتماع الأول لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع السادس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
كما نوّه معاليه بالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تطلّعه لأن تسهم مخرجات البيان الوزاري، و إعلان أبوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دفع عجلة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وبما يرتقي لطموحات القادة وتطلّعات وآمال الشعوب الخليجية في التنمية والازدهار.

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