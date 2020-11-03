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أمين الشرقية يوجه بالبدء بفتح الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في الرابعة فجرا اعتبارا من غدٍ الأربعاء

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السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية

السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=918409
المناطق - واس

شدّد معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة وأهمية تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عملية تفويج المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدم التساهل أو التهاون في تطبيقها، وفق الخطط المعتمدة والمنفذة ميدانياً في الحرمين الشريفين.
وأكد معاليه خلال اجتماعه اليوم بعدد من قيادات الرئاسة العاملين في الميدان أهمية استمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الذين يؤكدون دوماً بذل أقصى الجهود وأرقاها للحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكد معاليه أن النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من عودة العمرة لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم التعاون والتكاتف بين كافة الوكالات والإدارات العاملة في خدمة المعتمرين ميدايناً سواءً في التفويج أو التطهير والتعقيم وغيرهم.

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